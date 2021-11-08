Euro
11.2713
0.46%
Dolar
9.7332
0.56%
Altın
570.74
0.84%
Borsa
1.603
1.22%
Bitcoin
638.610
6.13%
BTXN Coin
23.96
0.08%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Ankara'da işe gitmek için durakta bekleyen garson, silahla öldürüldü

    Sabah işe gitmek üzere otobüs durağında bekleyen 46 yaşındaki garson Efrayim Babadağ, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da işe gitmek için durakta bekleyen garson, silahla öldürüldü

    Ankara'da bir restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için Mamak'taki evinden çıkarak, 300 metre ilerideki otobüs durağına yürüdü.

    Babadağ'a, otobüs beklediği sırada kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile 3 el ateş etti.

    Başına ve göğsüne kurşun isabet eden Babadağ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

    OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Babadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yerinde inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Babadağ'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    "VURANI GÖRMEDİM"

    Esnaf Haydar Yıldız, ölen Efrayim Babadağ'ın komşusu olduğunu söyleyerek, "Önce bizim iş yerinden sigara aldı, sonra durağa geçti. İşe gidecekti. Kendisi bizim komşumuz olur. Vuranı hiç görmedim, tanımıyorum. Yaklaşık 2 veya 3 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımda öldüğünü gördüm." dedi.

    Ankara da işe gitmek için durakta bekleyen garson, silahla öldürüldü #1

    Ankara da işe gitmek için durakta bekleyen garson, silahla öldürüldü #2

    Ankara da işe gitmek için durakta bekleyen garson, silahla öldürüldü #3

    Ankara da işe gitmek için durakta bekleyen garson, silahla öldürüldü #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir