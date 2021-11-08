Ankara'da işe gitmek için durakta bekleyen garson, silahla öldürüldü

Sabah işe gitmek üzere otobüs durağında bekleyen 46 yaşındaki garson Efrayim Babadağ, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Ankara'da bir restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için Mamak'taki evinden çıkarak, 300 metre ilerideki otobüs durağına yürüdü.

Babadağ'a, otobüs beklediği sırada kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile 3 el ateş etti.

Başına ve göğsüne kurşun isabet eden Babadağ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Babadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Babadağ'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"VURANI GÖRMEDİM"

Esnaf Haydar Yıldız, ölen Efrayim Babadağ'ın komşusu olduğunu söyleyerek, "Önce bizim iş yerinden sigara aldı, sonra durağa geçti. İşe gidecekti. Kendisi bizim komşumuz olur. Vuranı hiç görmedim, tanımıyorum. Yaklaşık 2 veya 3 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımda öldüğünü gördüm." dedi.













