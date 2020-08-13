Daha önce bakıcısının yemek yedirmeye çalıştığı sırada şiddet uyguladığı İstiklal gazisinin eşi, hastaneye kaldırıldı. 95 yaşındaki kadın, organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Ankara'da Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri 95 yaşındaki Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımının yapılması için bakıcı aradı.

Bakıcı ilanı veren Oğuz Ö. ve Şükran K., Antalya'da ilanı görerek aileye ulaşan 60 yaşındaki R.K.'nin kendileriyle iletişime geçmesi üzerine, emekli öğretmen olduğunu ve yaşlı kadına bakabileceğini söyleyen R.K.'yi kabul etti.

R K., Antalya'dan Canefe'nin Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'daki evine gelerek, yaşlı kadına bakmaya başladı.

TEYZESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRDÜ

Oğuz Ö., 1 Ağustos günü, daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nin teyzesi Canefe'ye şiddet uyguladığını gördü. Görüntüden, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına yemek yedirdiği sırada tokat atıp, bardakla ağzına vurduğunu saptadı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara'da İstiklal gazisinin şiddet gören eşi vefat etti VİDEO ARŞİV



95 yaşındaki Canefe'nin hayatını kaybetmeden önce yeğeni Oğuz Ö.'nün röportaj verdiği videolarda, olayın gerçekleşme süreci saniye saniye görülüyor.

HAYATINI KAYBETTİ

İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Cenefe'nin cenazesi, bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

























