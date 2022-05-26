Petrol
111.77
0.58%
Euro
17.5936
0.71%
Dolar
16.3881
0.14%
Altın
971.48
-0.34%
Borsa
2423
0.00%
Bitcoin
480.970
-1.19%
BTXN Coin
12.73
-4.85%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Ankara’da istismarcı öğretmenin savunması: İffetini korudum

    14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla 83 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan öğretmen, amacının öğrencisinin iffetini korumak olduğunu söyledi.
    • 26.05.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da istismarcı öğretmenin savunması: İffetini korudum

    Ankara’nın Keçiören ilçesindeki okulda eğitim gören 14 yaşındaki F.N.Ö. adlı kız çocuğu, geçen yıl halasına, okulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş'in (62), kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, tehditle bu eylemlerini devam ettirdiğini söyledi.

    Anne ve babası ayrı olan, babaannesiyle birlikte yaşayan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi.

    Yazışmalar delil olarak sunuldu

    Şikayet üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

    Yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu.

    Gözaltına alınan Yükselmiş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, emekliye ayrıldı.

    Ankara’da istismarcı öğretmenin savunması: İffetini korudum #1

    83 yıla kadar hapis istemi

    Savcılık soruşturması sonucu sanık Münir Yükselmiş hakkında 'zincirleme şekilde öğretici tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak öğretici tarafından çocuğa karşı cinsel taciz', 'zincirleme şekilde cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme şekilde konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Eve gelip, istismar etti

    İddianamede, F.N.Ö.’nün psikologlar gözetiminde alınan ifadesine yer verildi.

    İfadesinde, en büyük hayalinin hafız olmak olduğunu söyleyen F.N.Ö., yaşadıklarını anlattı. F.N.Ö., Yükselmiş'in, telefonla tacizleri dışında yalnız olduğu zamanlarda eve gelerek cinsel istismarda bulunduğunu da kaydetti.

    ‘Komplo kuruldu’ iddiası

    Tutuklu Münir Yükselmiş'in, Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

    Sanık savunmasında, F.N.Ö.'nün halasının kendisiyle birlikte olmak istediğini, bunu kabul etmeyince kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü.

    Yükselmiş, mağdurun iddia ettiği gibi yalnız olduğunda eve giderek cinsel istismarda bulunmadığını, dosyaya giren WhatsApp konuşmaları ve gece vakti saatlerce yapılan telefon görüşmelerinin hafızlık eğitimi için olduğunu iddia etti.

    Ankara’da istismarcı öğretmenin savunması: İffetini korudum #2

    ‘İffetini korumak istedim’

    Mesajlardaki cinsel içerikli yazışmaların sorulması üzerine Yükselmiş, öğrencisinin erkek arkadaşlar edinmesinden dolayı iffetini korumak için kendi hayalini kurdurarak tatmin olmasını sağladığını, amacının öğrencisini korumak olduğunu öne sürdü.

    Mahkeme başkanı: Sen kimsin?

    Mahkeme başkanı, “Sen kimsin, iffet korumak gibi bir görevin mi var? Kaç öğrencinin iffetini korudun?” diyerek sanığa tepki gösterdi.

    Yükselmiş, “Sadece F.N.Ö.'yü korudum.” cevabını verdi.

    Tutukluluk hali devam edecek

    DHA'nın haberine göre tanıkların dinlenmesinin ardından mağdurun sonraki celse dinlenmesine ve sanık Münir Yükselmiş'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.


    İlginizi Çekebilir

    Yılmaz Erdoğan yazdı, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı oynadı! İşte Aşkın Kıyameti'nin yayın tarihi
    Medya

    Yılmaz Erdoğan yazdı, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı oynadı! İşte Aşkın Kıyameti'nin yayın tarihi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Hangi kara yolunda çalışma var? 26 Mayıs Perşembe kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 26 Mayıs Perşembe kara yollarında son durum

    Görüş Bildir