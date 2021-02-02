Ankara'da işyerini yakan şüpheliler, dükkan sahibine görüntülü izletti

Yenimahalle ilçesinde, boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun işyeri husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde üzerinde bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana gelen olayda, boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı.

Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturanlar alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi.

BİNADA OTURANLAR PANİĞE KAPILDI

Binada oturanları endişelendiren yangında bazı dairelerde oturan vatandaşlar, önlem amaçlı dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını binadaki dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Alevlere teslim olan dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

DÜKKANI YAKARKEN GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR

Bu arada boya ve yapı malzeme satışı yapılan dükanı ateşe veren şüphelilerin, iş yeri sahibi Metin O.'yu telefonla görüntülü arayarak yangını izlettirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, şüphelilerin olay yerinden otomobille kaçtığını belirledi. Aynı iş yerinin daha önce de kurşunladığı ortaya çıktı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.









