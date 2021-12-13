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    Ankara'da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi

    Göreve giden itfaiye aracının devrilme anı kameraya yansırken, olayda 2 itfaiye görevlisi de yaralandı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:49
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    Ankara'da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi

    Ankara-Ayaş yolu üzerinde Yenikent mevkisinde göreve giden itfaiye aracı devrildi.

    Kaza sonucu 2 itfaiye görevlisi yaralandı.

    KAZA ANLARI KAMERADA

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye aracının kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Ankara'da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi VİDEO

    Ankara da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi #1

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