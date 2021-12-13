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- Ankara'da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi
Ankara'da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi
Göreve giden itfaiye aracının devrilme anı kameraya yansırken, olayda 2 itfaiye görevlisi de yaralandı.
- İHA
- 13.12.2021 - 17:48
- Güncelleme : 13.12.2021 - 17:49
Ankara-Ayaş yolu üzerinde Yenikent mevkisinde göreve giden itfaiye aracı devrildi.
Kaza sonucu 2 itfaiye görevlisi yaralandı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye aracının kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Ankara'da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi VİDEO