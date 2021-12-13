Göreve giden itfaiye aracının devrilme anı kameraya yansırken, olayda 2 itfaiye görevlisi de yaralandı.

Ankara-Ayaş yolu üzerinde Yenikent mevkisinde göreve giden itfaiye aracı devrildi.

Kaza sonucu 2 itfaiye görevlisi yaralandı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye aracının kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'da itfaiye aracı, göreve giderken devrildi VİDEO