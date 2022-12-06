Ankara'da jandarmayı görünce 20 milyon liralık eroini atıp kaçtılar

Ankara'da jandarmayı görünce 20 milyon liralık eroini atıp kaçtılar

Kontrol noktasında jandarmayı fark edince 20 milyon liralık 40 kilo 300 gram eroini araçtan atıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet güçlerinin, zehir tacirlerine yönelik mücadelesi sürüyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ticaret ve imalatı' suçuna yönelik çalışmada, Ankara'dan Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, yol güzergahında kontrol noktası oluşturuldu.

20 milyon liralık uyuşturucuyu atıp kaçtılar

Jandarmanın kontrolünü fark eden şüpheliler, araçta bulunan yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan 40 kilo 300 gram eroini yol kenarına atarak kaçtı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

DHA'nın haberine göre uyuşturucuya el konulurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.