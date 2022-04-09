Ankara'da kaçak akaryakıt satan istasyonlara operasyon

Ankara'da 3 akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt satışı için özel düzenekler kurulduğu belirlendi.

Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının körüklediği enerji krizi ve kur hareketliliği nedeniyle yaşanan fiyat artışları akaryakıt fiyatlarında art arda zamlara neden oldu.

Savaşın ilk günlerinde petrolde varil fiyatının 130 dolarlara kadar çıkmasına karşı son günlerde 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Varil fiyatındaki artışla gelen zamların fiyatların düşüşüyle gitmemesine tepkiler artarken bazı akaryakıt istasyonları da son dönemdeki fiyat dalgalanmalarını fırsata çeviriyor.

3 istasyona operasyon

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ankara'da 3 akaryakıt istasyona operasyon gerçekleştirdi.

Kaçak satış düzeneği bulundu

Operasyonlarda söz konusu istasyonlarda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.