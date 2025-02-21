Ankara'da kaçak alkol operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı

İHA

Ankara'da Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellemesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda İsmetpaşa Mahallesi'nde 2 şüphelinin imal ettikleri sahte alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şüpheliler mahalledeki metruk binada sahte alkolleri sattığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 19 litre, 5 litre, 1,5 litre ve 500 mililitre bidon ve şişelerde toplam 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.