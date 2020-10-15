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    Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi

    Kaçak alkol yapıldığı tespit edilen fabrikaya yapılan baskında 147 litre alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 08:09
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    Ankara'da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi

    Ankara Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kaçak Alkol ve Ticareti İle Mücadele kapsamında kaçak alkol üretiminin olduğu Ahi Evran Mahallesi Karamanlılar Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikaya baskın yaptı.

    Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, piyasaya sürülmeye hazır halde olan 147 litre kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

    İFADESİNDE “SATMAYACAKTIM” DEDİ

    Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Deniz H. verdiği ifadesinde ürettiği alkolleri satmak için değil, kendisi ve ailesi için ürettiğini söyledi.

    Şüpheli, üretimde kullandığı malzemeleri internetten aldığını ifade etti.

    Ankara da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi #1

    Ankara da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi #2

    Ankara da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi #3

    Ankara da kaçak içki operasyonu: 147 litre alkol ele geçirildi #4

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