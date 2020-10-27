7 adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalanırken, çok sayıda tıbbi ilaç, malzeme, cihaz ve kozmetik ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde bazı dükkan ve dairelerin kaçak muayenehane olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu kaçak muayenehanelerin 7 farklı adreste bulunduğunu tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sabah saatlerinde belirlenen adreslerin yakınlarında hazırlıklarını tamamlayan ekipler, eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda muayenehanelerin branşlarına göre poliklinik gibi hizmet verdiği görüldü.

Baskın yapılan adreslerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve diş kliniği, çocuk sağlığı, kadın doğum gibi branşlarda yetkisi olmayan kişilerce muayene yapıldığı tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, 5 bin 650 adet tıbbi ilaç ile çok sayıda tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve kozmetik ürün ele geçirildi.

Ankara'da kaçak muayenehanelere operasyon ViDEO