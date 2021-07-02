Yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 15 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskında çok sayıda kaçak silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

15 GÖZALTI

Altındağ, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 54 tabanca fişeği, 20 uzun namlulu fişeği, doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 uyuşturucu hap, çok sayıda silah parçası ile silah tamir ve bakımında kullanılan alet ele geçirildi.

Ankara'da kaçak silah operasyonu: 15 gözaltı VİDEO



