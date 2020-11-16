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    Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi

    Polis ekiplerinin düzenlediği 2 kaçakçılık operasyonunda 1 ton 195 litre etil alkole, 1 ton 226 litre antiseptiğe, 40 bin 54 tıbbi ilaca el konuldu. Operasyonla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:42
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    Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçak ve sahte kimyasal madde ürettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

    Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

    KAÇAK MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 259 litre kolonya, 173 alkol aroması, 16 litre meyveli yağ, 7 litre gliserin, 9 cinsel içerikli sprey ve 192 karınca yumurtası yağı ele geçirildi.

    2 OPERASYONA 7 GÖZALTI

    Ekipler, Keçiören ilçesinde de kaçak ilaç üretildiği belirlenen adrese düzenlediği operasyon ise 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

    2 operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Ankara da kaçakçılık operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi #1

    Ankara da kaçakçılık operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi #2

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