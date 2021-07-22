Ankara'da dedesinin kaçan kurbanlığını yakalamak için peşinden giden ve ardından kaybolan Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20), son görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dedesinin kaçan kurbanlığını yakalamak için peşinden giden 20 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker kayboldu.

Çalseki yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eker'in elinde bir sopa ile yolda yürüdüğü kaydedildi.

Eker'in, sağına soluna baktıktan sonra ise ortadan kaybolduğu görüldü.

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu VİDEO

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Eker'i arama çalışmaları akşam geç saatlere kadar devam ederken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Eker'in son görüldüğü yerde saat 23.00'e kadar yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı.

Çalışmalara, sabah saatlerinde tekrar başlanacağı belirtildi.