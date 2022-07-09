Ankara'da kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu

Ankara'da kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu

Kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1’si ağır, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı firari kurbanlıklar Ankara'da acı bir olaya neden oldu.

Yenimahalle ilçesinde orta şeritte seyir halinde olan aracın sürücüsü, yola atlayan kurbanlık keçiye çarpmamak için sağa doğru manevra yaptı.

Şarampole yuvarlandı

Kontrolden çıkan araç, sağ şeritte hareket halindeki araca çarparak bariyerlerden atlayıp şarampole yuvarlandı.

İHA'nın haberine göre çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye geldi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır 5 yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kurbanlık keçinin de telef olduğu kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



