Ankara'da Kader'i öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Kader Yiğit'in av tüfeğiyle vurulması sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan genç kızın sevgilisi Yusuf Can Benli, ifadesinde, "Tüfek bir anda patladı, şaka yapmak isterken oldu" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde, pazar günü, dehşet niteliğinde bir olay yaşandı.

Açık lise öğrencisi Kader Yiğit (17), boş arazide, sevgilisi Yusuf Can Benli'nin (18) elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu çenesinin altından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli tutuklandı

Yusuf Can Benli ile arkadaşı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Can Benli tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

İfadeler ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre; öte yandan, Yusuf Can Benli'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Benli'nin, Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını, yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söylediği öğrenildi.

"Şaka yapmak isterken oldu"

Olay günü yakında bulunan başka gecekonduda kalan arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirten Benli'nin, "Yemek sonrası alışveriş yapmak için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım; ancak patlamadı.

Boş olduğunu düşünüp, Kader’e doğrultup, şaka yapmak için ‘Aşkım bakar mısın?’ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu." dediği belirtildi.

"Arkadaşıma tüfekle oynama dedim"

Serbest bırakılan şüpheli ise ifadesinde Kader ve Yusuf'un önünde yürüdüğünü, bir ara tüfekle oynayan arkadaşına "Oynama." dediğini, patlama sesiyle arkasına döndüğünde Kader’i yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.