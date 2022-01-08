Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Keçiören ilçesinde Funda Koyuncu, tartıştığı eşi Recep Koyuncu tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki apartmanda meydana gelen olay, şöyle gelişti.

TARTIŞIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu(39), komşularıyla tartışma yaşadı. Komşusunun eşine iftirada bulunması üzerine Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu(35) 15 yerinden yaraladı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Koyuncu ise gözaltına alındı.

Recep Koyuncu, ilk ifadesinde 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay anında tekrar tartışınca cinnet getirip eline geçirdiği bıçakla eşini öldürdüğünü belirtti.

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.