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    Ankara'da kadın hırsızlık çetesine operasyon

    Hırsızlık yapan ve çoğu kadınlardan oluşan çeteye yönelik Kırıkkale'de şafak vakti düzenlenen operasyonda, 19'u kadın 23 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 16:32
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    Ankara'da kadın hırsızlık çetesine operasyon

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara ve çevresindeki illerde, evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Bu kapsamda 389 güvenlik kamerasından 400 saati aşkın görüntü izleyen ekipler, çoğu kadınlardan oluşan çeteyi belirledi.

    Çalışma kapsamında tespit edilen kadın şüpheliler, takibe alındı.

    3 AYLIK TAKİP

    Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 19'u kadın 23 kişilik çetenin, Kırıkkale'de yaşadığı ve 4'er kişilik gruplar halinde başkent ve civar kentlerde evlerden hırsızlık yaptıkları saptandı.

    23 GÖZALTI

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale'de şüphelilerin belirlenen adreslerine bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

    110 polisin katılımıyla 25 adrese yönelik operasyonda 19'u kadın toplam 23 kişi, gözaltına alındı.

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #1

    BEŞİK ALTINDA YAKALANDI

    Kadınlardan biri, yatak odasındaki bebek beşiğin altında saklanırken yakalandı.

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #2

    623 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Gözaltına alınanlardan S.V.'nin 104, Z.O.'nun 94, F.G.'nin 72, E.G.'nin 58, G.O.'nun 41 ve Ç.E.'nin 30 suç kaydığı olduğu, hepsinin toplam suç kaydının ise 623 olduğu öğrenildi.

    Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #3

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #4

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #5

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #6

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #7

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #8

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #9

    Ankara da kadın hırsızlık çetesine operasyon #10



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