Euro
15.64
-1.27%
Dolar
13.94
-0.59%
Altın
852.07
-0.38%
Borsa
1929
4.21%
Bitcoin
545.000
4.90%
BTXN Coin
39.09
2.43%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Ankara'da kadın şoför ile moto kuryenin yol verme kavgası

    Etimesgut ilçesinde kendisine yol vermeyen moto kurye ile kadın sürücünün tartışması, alevlenerek tekme tokat kavgaya döndü.
    • DHA
    • 25.02.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da kadın şoför ile moto kuryenin yol verme kavgası

    Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahimesut Bulvarı'nda ilerleyen moto kurye, iddialara göre önündeki araca yol vermedi.

    Bu nedenle otomobil sürücüsü ve motokurye arasında tartışma çıktı.

    Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek moto kuryenin tartışması, giderek kavgaya döndü.

    TEKME YUMRUK KAVGA ETTİLER

    Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun." diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

    Ankara'da kadın şoför ile motokuryenin yol verme kavgası VİDEO

    TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Öte yandan moto kurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.

    Ankara da kadın şoför ile moto kuryenin yol verme kavgası #1

    Ankara da kadın şoför ile moto kuryenin yol verme kavgası #2


    İlginizi Çekebilir

    Erzincan Fıratlar timi, terör örgütüne göz açtırmıyor
    İç Haber

    Erzincan Fıratlar timi, terör örgütüne göz açtırmıyor

    Putin, Donbas'a askeri harekat başlattı
    Dünya

    Putin, Donbas'a askeri harekat başlattı

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    Görüş Bildir