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    Ankara'da kadına şiddet kamerada

    Gece saatlerinde tartıştığı kadını dakikalarca döven kişi, anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 13:55
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    Ankara'da kadına şiddet kamerada

    Ankara’nın Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı.

    Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın, olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Başkentte kadına şiddet VİDEO

    Ankara da kadına şiddet kamerada #1

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