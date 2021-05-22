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- Ankara'da kadına şiddet kamerada
Ankara'da kadına şiddet kamerada
Gece saatlerinde tartıştığı kadını dakikalarca döven kişi, anbean kameraya yansıdı.
- İHA
- 22.05.2021 - 13:55
Ankara’nın Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı.
Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın, olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.