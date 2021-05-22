Ankara'da kadına şiddet kamerada

Gece saatlerinde tartıştığı kadını dakikalarca döven kişi, anbean kameraya yansıdı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı.

Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın, olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Başkentte kadına şiddet VİDEO