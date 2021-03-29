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    Ankara'da kadına şiddet: Komşusunu dövdü

    Komşusu olan yabancı uyruklu kadını darbeden Kamil A.'nın o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 17:15
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    Ankara'da kadına şiddet: Komşusunu dövdü

    Ankara'da yaşayan Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi'nin (39) sokak ortasında şiddete uğradığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

    Görüntüde şüphelinin, Abdi'nin boynunu sıktığı görüldü.

    SALDIRGAN KOMŞUSU ÇIKTI

    Tepki çeken o görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri ise saldırganın, Abdi'nin komşusu Kamil A. olduğunu belirledi.

    'Kasten yaralama', 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından aranan firari şüpheli Kamil A.'nın, 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

    Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ankara'da kadına şiddet: Komşusunu dövdü VİDEO

    Ankara da kadına şiddet: Komşusunu dövdü #1

    Ankara da kadına şiddet: Komşusunu dövdü #2

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