İtfaiye ekipleri, metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadını, demir direkleri keserek kurtardı.

Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda, dün saat 18.00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.

Kafasını direklerin arasından çıkaramadı

Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı.

Demir direkler kesilerek kurtarıldı

Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı.

DHA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

Ankara'da kadının kafası, metrodaki tutunma direklerine sıkıştı VİDEO