Kağıt toplayıcılığı yapan iki grup, bölge tartışması nedeniyle cadde ortasında birbirine girdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı 499'uncu Cadde'de, kağıt toplayıcılığı yapan iki grup arasında bölge paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.

CADDEYİ BİRBİRİNE KATTILAR

Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ankara'da kağıt toplayıcıların kavgası VİDEO