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    Ankara'da kağıt toplayıcısı araçla otomobil çarpıştı

    Yenimahalle ilçesinde kağıt toplayıcı araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 06:26
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    Ankara'da kağıt toplayıcısı araçla otomobil çarpıştı

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, Mahmut U. kontrolündeki kağıt toplayıcısı araçla, Kamil A. idaresindeki otomobil Uzay Çağı Caddesi ile Abdulkadir Geylani Caddesi kesişimin de kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüler ile kağıt toplayıcı araçta bulunan Suriye uyruklu Rahib U.(16) Sait U.(11) ve Talip U.(12) 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

    Ankara da kağıt toplayıcısı araçla otomobil çarpıştı #1

    Ankara da kağıt toplayıcısı araçla otomobil çarpıştı #2

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