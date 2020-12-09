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    Ankara'da kağıt toplayıcısı yaşlı adamı öldürdü

    20 yaşındaki kağıt toplayıcısı, çıkan kavgada 60 yaşındaki husumetlisinin başını taşla ezerek öldürdü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 11:25
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 11:31
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    Ankara'da kağıt toplayıcısı yaşlı adamı öldürdü

    Aralarında önceden husumet bulunan Batuhan Y. (20) ile Ali Rıza Koçak (60), Ankara’nın Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta karşılaştı.

    İkili arasında kağıt toplama bölgeleri yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında Batuhan Y.'nin "Kendi bölgemde kağıt toplatmam" dediği öğrenildi.

    TAŞLA KAFASINI EZDİ

    Sokaktaki kavganın ardından terk edilmiş bir binaya giren Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak, kavgayı burada da sürdürdü.

    Batuhan Y., sonrasında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu.

    Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti.

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    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Bu sırada kavgaya şahit olan bir kişi, polise haber verdi. Dakikalar içinde adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

    Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu.

    Koçak'ın cansız bedeni, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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