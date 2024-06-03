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Ankara'da kaldırımdaki 2 yayanın ölümüne neden olan ve tahliye edilen sürücüye tutuklama kararı

Ankara'da kaldırımdaki 2 yayanın ölümüne neden olan ve tahliye edilen sürücüye tutuklama kararı Alkollü halde hız sınırını aşıp kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni ve öğrencisine çarparak ölümlerine neden olan ve 3 ay sonra tahliye edilen sürücü Mehmet Can Dandin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla gözaltına alındı.