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    Ankara'da kamudan atılmış 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
    • AA
    • 12.02.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 08:56
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    Ankara'da kamudan atılmış 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

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