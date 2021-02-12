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- Ankara'da kamudan atılmış 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Ankara'da kamudan atılmış 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
- AA
- 12.02.2021 - 08:54
- Güncelleme : 12.02.2021 - 08:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
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