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- Ankara'da kamyon şoförü, bilerek motosikletliye çarptı
Ankara'da kamyon şoförü, bilerek motosikletliye çarptı
Dehşete düşüren kaza anında kamyon sürücüsünün kasıtlı bir şekilde motosikletliye çarptığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 06.08.2021 - 09:14
Ankara'da akılalmaz kaza araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, kamyonu sollamaya başladığı sırada şoförle tartışma yaşadığı anlaşılıyor.
KASITLI OLARAK ÇARPTI
Tartışmanın büyümesi üzerine hızlanan kamyon şoförü kasıtlı bir şekilde motosikletliye çarptı.
MOTOSİKLETLİ YERDE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosikletlinin bir süre sonra doğrulduğu görüldü. Bazı araçların sürücüleri de durarak yardıma gitti.
Korkunç kaza anı, saniye saniye kaydedildi.
Ankara'da motosikletliye bilerek çarpan kamyon sürücüsü ViDEO