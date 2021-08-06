Ankara'da kamyon şoförü, bilerek motosikletliye çarptı

Dehşete düşüren kaza anında kamyon sürücüsünün kasıtlı bir şekilde motosikletliye çarptığı görüldü.

Ankara'da akılalmaz kaza araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, kamyonu sollamaya başladığı sırada şoförle tartışma yaşadığı anlaşılıyor.

KASITLI OLARAK ÇARPTI

Tartışmanın büyümesi üzerine hızlanan kamyon şoförü kasıtlı bir şekilde motosikletliye çarptı.

MOTOSİKLETLİ YERDE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosikletlinin bir süre sonra doğrulduğu görüldü. Bazı araçların sürücüleri de durarak yardıma gitti.

Korkunç kaza anı, saniye saniye kaydedildi.

Ankara'da motosikletliye bilerek çarpan kamyon sürücüsü ViDEO