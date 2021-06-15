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    Ankara'da kamyonet yakıt istasyonuna daldı

    2 kadın çalışanın ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 18:33
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    Ankara'da kamyonet yakıt istasyonuna daldı

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonuna daldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Sürücünün yaralanmadığı kazada, yakıt pompası önünde duran 2 kadın çalışan, kamyoneti son anda fark edip, kaçtı. Kamyonetin yakıt pompasına çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Ankara'da kamyonet yakıt istasyonuna daldı VİDEO

    Ankara da kamyonet yakıt istasyonuna daldı #1

    Ankara da kamyonet yakıt istasyonuna daldı #2

    Ankara da kamyonet yakıt istasyonuna daldı #3

    Ankara da kamyonet yakıt istasyonuna daldı #4

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