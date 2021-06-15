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- Ankara'da kamyonet yakıt istasyonuna daldı
Ankara'da kamyonet yakıt istasyonuna daldı
2 kadın çalışanın ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 15.06.2021 - 17:56
- Güncelleme : 15.06.2021 - 18:33
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonuna daldı.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücünün yaralanmadığı kazada, yakıt pompası önünde duran 2 kadın çalışan, kamyoneti son anda fark edip, kaçtı. Kamyonetin yakıt pompasına çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da kamyonet yakıt istasyonuna daldı VİDEO