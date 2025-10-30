Ankara'da kapı önündeki ayakkabıyı çalan kurye kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde yemek siparişi getiren kuryenin dikkatini apartmandaki bir dairenin kapısının önünde duran ayakkabılar çekti.

Kurye, siparişi teslim ettikten sonra ayakkabıyı alarak binadan ayrıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Kuryenin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ayakkabısı çalınan çocuğun babası, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, ayakkabıların çalınmasına tepki gösterdi.

"DERDİMİZ ÇALINAN AYAKKABI DEĞİL"

Olayla ilgili konuşan baba, şunları söyledi:

Dün akşam yemek getiren kurye, paketi teslim edip aşağı indikten sonra çocuğuma yeni aldığım ayakkabıyı alıp götürmüş. Derdimiz çalınan ayakkabı değil, bu olaylar tekrarlanmasın. İsteseydi ben ona ayakkabı bile alırdım. Bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyorum.