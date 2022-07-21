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    Ankara'da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı

    38 yaşındaki N.K. adlı kadın, seyir halindeki minibüsün açık kapısından yola düşerek yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 21.07.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 18:27
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    Ankara'da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı

    Geçtiğimiz haftalarda Mersin'de kapısı açık minibüste yolculuk eden kadın, minibüsten düşerek hayatını kaybetmişti.

    Bu görüntülere bugün bir yenisi daha eklendi.

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkan N.K., evinin yakınındaki caddede, Mustafa T.'nin kullandığı 06 J 2030 plakalı minibüse bindi.

    Minibüsten düştü

    N.K., TBMM Caddesi’nde kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü. Yaralanan N.K.'nin yardımına, minibüsü durduran Mustafa T. ve yolcular ile çevredekiler koştu.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.K., Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ankara'da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı VİDEO


    Sürücü gözaltına alındı

    Tedaviye alınan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü Mustafa T., polis tarafından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

    "Minibüsün kapısı açıktı"

    Görgü tanığı site güvenlik görevlisi, minibüsün kapısı açık şekilde hareket halindeyken kazanın meydana geldiğini söyleyerek, "O sırada kadının sırtüstü yola düştüğünü gördüm. Ben de panikle çığlık atarak hemen kadının yanına koştum. O sırada minibüs sürücüsü de aracı yol kenarına çekip kadının yanına geldi.

    Ankara da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı #1

    "İşe geç kaldım diyerek kalkmak istedi"

    Kadının kafası kanıyordu ve bilinci yerindeydi. O sırada 'işe geç kaldım' diyerek kalkmak istedi. Biz izin vermedik. Daha sonra ben biraz minibüs sürücüsü ile tartıştım. 'Neden kapın açık ilerliyorsun' dedim. Sürücü de 'Hemen ileriden yeni yolcu aldım, ondan kapı açıktı' dedi." ifadelerini kullandı.

    DHA'nın haberine göre, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.K.'nin kapısı açık ilerleyen minibüsten sırtüstü yola düştüğü ve vatandaşların hemen kadının yardımına koştuğu görüldü.

    Ankara da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı #2

    Ankara da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı #3

    Ankara da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı #4


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