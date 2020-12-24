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    Ankara'da kar kazaları kamerada

    Ankara'da etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları buz pistine çevirdi.
    • DHA
    • 24.12.2020 - 14:12
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 14:23
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    Ankara'da kar kazaları kamerada

    Başkent Ankara'ya kış mevsiminin ilk karı yağarken, birçok noktada kazalar meydana geldi.

    Tuzlama çalışması yapılmayan ara yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

    Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi.

    Bazı araçlar yol kenarlarındaki direklere çarptı. Rampa aşağıya döne döne ilerleyen araçlardakiler ve çevredekiler zor anlar yaşadı.

    KAR TEMİZLEME ARACI DA KAZA YAPTI

    Buzlanan yolu tuzlamak için gelen belediye aracının kazası ise ucuz atlatıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ankara'da kar kazaları VİDEO

    Ankara

    Ankara

    Ankara

    Ankara

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