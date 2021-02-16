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    Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı

    Ankara'da kayganlaşan yollarda 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 07:47
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    Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı

    Ankara’da etkili olun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yollar kazalara ortam hazırladı.

    Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

    HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

    Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken polis ekipleri de olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

    Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı #1

    Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı #2

    Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı #3

    Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı #4

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