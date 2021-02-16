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- Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı
Ankara’da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı
Ankara'da kayganlaşan yollarda 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.
- İHA
- 16.02.2021 - 07:47
Ankara’da etkili olun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yollar kazalara ortam hazırladı.
Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken polis ekipleri de olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.