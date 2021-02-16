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- Ankara'da karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi
Ankara'da karda kayan gencin üstüne hafif ticari araç devrildi
Yağan kar sonrası oyun oynayan iki gençten birinin üstüne sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 16.02.2021 - 07:50
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kaletepe Mahallesi 923'üncü Cadde üzerinde yoğun yağan kar sonrası oyun oynayan gençlerden birinin üzerine, buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.