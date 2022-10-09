Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
365.000
-0.33%
BTXN Coin
9.76
-5.15%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Ankara'da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü

    Altındağ ilçesinde eşi ile boşanma aşamasında olup, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve zorla girdi. Gözü dönen saldırgan, karısını ve 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti.
    • 09.10.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi'nde korkunç bir aile dehşeti yaşandı.

    Gece yarısı mahalledeki 4 katlı binada yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarının bulunduğu eve gitti.

    Gözü dönmüş şahıs, kapıyı kırarak eve zorla girdi.

    Eve girer girmez eşiyle tartışmaya başlayan şahıs, giderek alevleri daha da yükseltti.

    Çığlık seslerini duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Karısını ve 2 çocuğunu katletti

    Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.

    Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

    Ankara da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü #1

    Uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı

    Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

    Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

    Ankara da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü #2


    Bulgarlar, Edirne'ye kışlık alışverişine geliyor
    Gündem

    Bulgarlar, Edirne'ye kışlık alışverişine geliyor

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Valerien Ismael: Daha kolay olabilirdi
    Futbol

    Valerien Ismael: Daha kolay olabilirdi

    Görüş Bildir