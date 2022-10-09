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Ankara'da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü

Ankara'da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü

Altındağ ilçesinde eşi ile boşanma aşamasında olup, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve zorla girdi. Gözü dönen saldırgan, karısını ve 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti.