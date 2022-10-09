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- Ankara'da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü
Ankara'da karısını ve iki çocuğunu bıçakla öldürdü
- 09.10.2022 - 09:08
Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi'nde korkunç bir aile dehşeti yaşandı.
Gece yarısı mahalledeki 4 katlı binada yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarının bulunduğu eve gitti.
Gözü dönmüş şahıs, kapıyı kırarak eve zorla girdi.
Eve girer girmez eşiyle tartışmaya başlayan şahıs, giderek alevleri daha da yükseltti.
Çığlık seslerini duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Karısını ve 2 çocuğunu katletti
Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı
Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.