DHA
Ankara'da yaşanan trafik kazası can aldı.
Menajer olduğu öğrenilen Mesut Yılanlı yolun karşısına geçmek için istedi.
Metrelerce sürüklendi
Aracın geldiğini görmeyerek yola çıkan Yılanlı'ya tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza sonrası hayatını kaybeden şahsın cenazesi morga kaldırılırken, tır şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
O anlar kameraya yansıdı
Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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