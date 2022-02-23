Ankara’da katil zanlısını duruşmaya getiren personele soruşturma

Eski nişanlısını öldürüp cesedini yol kenarına atan katil zanlısı, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılması istenen zanlıyı getiren personele soruşturma açıldı.

Ankara’da yaşayan Fatih Alşan (41), 4 Aralık 2020'de eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden alıp, Mamak ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'ne götürdü.

Alşan, telefonuna gelen mesajlarına bakmak istediği Aydın'ı, çıkan tartışmada tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

CESEDİNİ YOL KENARINA ATTI

Katil zanlısı, ardından da kadının cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı.

Olayın ardından yakalanıp tutuklanan Fatih Alşan hakkında, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BEKLENEN ADLİ TIP RAPORU GELMEDİ

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alşan ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için beklenen adli tıp raporunun henüz gelmediğini söyledi.

CEZAEVİ PERSONELİ İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

Önceki celsede, sanığın duruşmaya SEGBİS ile bağlanması yönünde karar verildiğini hatırlatan mahkeme başkanı, buna rağmen sanığı salona getiren Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevi personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedi.

Mahkeme başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.