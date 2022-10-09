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Ankara'da katledilen anne ve çocukları defnedildi

Ankara'da katledilen anne ve çocukları defnedildi

Eşi ile boşanma aşamasında olup, hakkında uzaklaştırma kararı olan şahıs, gittiği evde karısı ve 2 çocuğunu öldürdü. Anne ve 2 çocuğu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.