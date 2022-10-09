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    Ankara'da katledilen anne ve çocukları defnedildi

    Eşi ile boşanma aşamasında olup, hakkında uzaklaştırma kararı olan şahıs, gittiği evde karısı ve 2 çocuğunu öldürdü. Anne ve 2 çocuğu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 09.10.2022 - 17:10
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    Ankara'da katledilen anne ve çocukları defnedildi

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde aile içi vahşet yaşandı.

    Gözü dönen Mehmet Uğur, uzaklaştırma kararı bulunduğu halde gittiği evde karısı ve çocuklarını katletti.

    Çamlık Mahallesi'ndeki apartman dairesinde Mehmet Uğur tarafından öldürülen eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf Uğur, için cenaze töreni düzenlendi.

    Yakınları gözyaşı döktü

    Cenaze törenine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın yanı sıra küçük Yusuf ve Tuğçe’nin öğretmenleri de katıldı. Anne ve çocukları gözyaşlarıyla uğurlandı.

    İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zuhal Uğur ve iki çocuğu toprağa verildi.

    Ankara da katledilen anne ve çocukları defnedildi #1

    Ankara da katledilen anne ve çocukları defnedildi #2

    Ankara da katledilen anne ve çocukları defnedildi #3


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