Ankara’da, kavga ettiği arkadaşını polis gözaltına alırken vurdu

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada gözaltına alınan Saim Ayhan’ın başından vuran Gökhan Özbey, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet anları, cep telefonuna yansıdı.

Ankara’da 19 Aralık günü, Gökhan Özbey (33) isimli şahıs, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'ta, aralarında husumet bulunan Saim Ayhan'ın (30) iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, zorluk çıkaran Saim Ayhan'ı gözaltına aldığı sırada Gökhan Özbey, yanlarına gitti.

Özbey, tabancayla Ayhan'ın başına bir el ateş etti. Saim Ayhan kanlar içinde yere yığılırken, Gökhan Özbey ise gözaltına alındı.

KAMERAYA YANSIDI

Bu arada sokak ortasında yaşanan cinayet, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, Saim Ayhan'ın gözaltına alınmamak için polise zorluk çıkardığı, Gökhan Özbey'in yaklaşarak arkadaşına tabancayla ateş açtığı görüldü.

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SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ayhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. “SON GÜNLERDE BENİ TEHDİT EDİYORDU” Gökhan Özbey, polise verdiği ilk ifadede, "Ayhan ile aramızda bir husumet vardı. Kendisi beni yaklaşık 6 ay önce bıçakla yaraladı. Son günlerde de beni tehdit ediyordu ve bana hakarette bulunuyordu." dedi.

Olay günü, alkollü olduğunu anlatan Gökhan Özbey, Ayhan'ın havaya ateş ettiğini gördüğünü ve kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahla bir el ateş ettiğini öne sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gökhan Özbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.