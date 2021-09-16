Ankara'da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ailenin içinde bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yolcular aracın içine sıkıştı. Yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Nallıhan istikametinden gelen Eren Günay D. yönetimindeki 26 VV 802 plakalı otomobil, Ankara istikametinden gelen ve tatilden döndüğü belirtilen Mustafa Kemal E. yönetimindeki 06 BNM 672 plakalı minibüsle kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar hasar görürken, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada minibüs sürücüsü, minibüs içerisinde bulunan yolculardan Deniz E. ve İrina E. ile otomobilin sürücüsü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanelere sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















