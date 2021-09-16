Euro
9.9701
-0.02%
Dolar
8.444
0.2%
Altın
484.72
-0.28%
Borsa
1.433
0.63%
Bitcoin
407.446
2.43%
EXEN Coin
24.61
0.12%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Ankara'da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Ailenin içinde bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yolcular aracın içine sıkıştı. Yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Nallıhan istikametinden gelen Eren Günay D. yönetimindeki 26 VV 802 plakalı otomobil, Ankara istikametinden gelen ve tatilden döndüğü belirtilen Mustafa Kemal E. yönetimindeki 06 BNM 672 plakalı minibüsle kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle araçlar hasar görürken, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

    ARAÇTA SIKIŞTILAR

    Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

    Ankara da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Kazada minibüs sürücüsü, minibüs içerisinde bulunan yolculardan Deniz E. ve İrina E. ile otomobilin sürücüsü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanelere sevk edildi.

    Ankara da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #2

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #3

    Ankara da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #4

    Ankara da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #5

    Ankara da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #6

    Ankara da kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir