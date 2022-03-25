Sincan ilçesinde sürekli kaza olması nedeniyle vatandaşların 'ölüm kavşağı' adını verdikleri kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir otomobil çarptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çok fazla kaza olması nedeniyle 'ölüm kavşağı' ismini verdikler kavşakta yine kaza yaşandı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Tandoğan Ahi Mesud Bulvarı'ndan sanayi yönüne seyreden B.D. yönetimindeki araç, Ayaz Sokak kavşağında yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Taburlu'ya (41) çarptı.

Vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza olduğunu söyleyerek, önlem alınmasını istedi.

Ankara'da kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı