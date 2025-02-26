Ankara'da kayınpeder damat kavgasında kan aktı

İHA

Ankara'da kayınpeder dehşet saçtı..

Polatlı’nın Basri Mahallesi'nde Gökhan Çapar (48), eşi D.Ç.’yi (31) darbetti.

D.Ç.'nin durumu babası T.K.'ya anlatması üzerine Gökhan Çapar ile buluşan kayınpederi arasında tartışma çıktı.

DAMADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında öfkelenen kayınpeder damadını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gökhan Çapar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYINPEDER GÖZALTINDA

Çapar'ın daha önce eşi ile sık sık kavga ettiği öğrenildi. Damadını öldüren kayınpeder T.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.