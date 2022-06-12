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    Ankara'da kaynak makinesinin içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

    Şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 362 gram metamfetamin ele geçirilirken zehir taciri sürücü gözaltına alındı.
    • 12.06.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 16:03
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    Ankara'da kaynak makinesinin içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

    Yurdun dört bir yanında uyuşturcu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor...

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Malatya’dan Adıyaman’a gelen bir aracı durdurup arama yaptı.

    Kaynak makinesinin içinde metamfetamin bulundu

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılan aramda E.K.'nın kullandığı araçta, bir kaynak makinesi içerisine gizlenmiş 362, 57 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    Sürücü gözaltına alındı

    Polis ekipleri, araçtan çıkanları muhafaza altına alınırken şüpheli şahıs E.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölbaşı Adliyesi'nde gönderilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA'nın haberine göre; emniyet güçlerinin konuyla ilgiili araştırmalarının sürdüğü ifade edildi.

    Ankara da kaynak makinesinin içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu #1


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