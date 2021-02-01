Ankara'da kaza yapan araç ikiye bölündü

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ikiye bölünen aracın sürücüsü yaralandı.

Ankara-Ayaş Yolu Sincan istikametine meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Burak K.'nin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı.

Kaza sonucu otomobil ikiye bölünürken sürücü yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile Fatih Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazayı gören esnaf Harun Ağanak ve kardeşi Serdar Ağanak, kazayı görmelerinin ardından sürücüyü ikiye bölünen aracın içinden çıkardı.























