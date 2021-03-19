Ankara'da kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

Ankara'da kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

Ankara’da kaza yapan araca yardıma giderken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

Ankara'da Etimesgut Çevreyolu Eskişehir varyantlarından İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, merkez istikametinden İstanbul istikametine giden 06 HD 4082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

YARDIMA GİDİNCE OTOMOBİL ÇARPTI

Kazayı görerek sürücüye yardım için gelen Murat B. ve arkadaşı Rafet K.'ye ise arkadan gelen Sefa İ. idaresindeki 06 BNV 124 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı yaya şahıslar metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kazaya yardıma gelen Murat B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan aracın çarptığı yaya Rafet K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



