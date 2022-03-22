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- Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı
Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı
- DHA
- 22.03.2022 - 12:18
- Güncelleme : 22.03.2022 - 13:25
Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücü belgesi bulunmayan 17 yaşındaki Efe A., ailesinden izinsiz aldığı otomobille mahallede dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı.
Direksiyon kontrolünü kaybeden Efe A.’nın kullandığı otomobil, devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenip iş yerinin duvarına çarptı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Efe A.'nın iş yerine çarparak duran aracın kırılan tavan camından dışarıya fırladığı görüldü.
Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı VİDEO
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaza sırasında aracın kırılan tavan camından fırlayan Efe A., kazayı yaralı olarak atlattı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Efe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İş yerinde ise hafif maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.