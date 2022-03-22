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    Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı

    Ailesinden gizli aldığı otomobil ile kaza yapan 17 yaşındaki Efe A., aracın kırılan tavan camından fırlayarak yaralandı. Kaza anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:25
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    Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücü belgesi bulunmayan 17 yaşındaki Efe A., ailesinden izinsiz aldığı otomobille mahallede dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı.

    Direksiyon kontrolünü kaybeden Efe A.’nın kullandığı otomobil, devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenip iş yerinin duvarına çarptı.

    KAZA ANLARI KAMERADA

    Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Efe A.'nın iş yerine çarparak duran aracın kırılan tavan camından dışarıya fırladığı görüldü.

    Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı VİDEO

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kaza sırasında aracın kırılan tavan camından fırlayan Efe A., kazayı yaralı olarak atlattı.

    Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Efe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı #1

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    İş yerinde ise hafif maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı #2

    Ankara’da, kaza yapan aracın tavan camından fırladı #3


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