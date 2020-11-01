Ankara'da kaza yapan araçtaki 2 kişi yanarak öldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 10 metreden yol kenarındaki araziye uçarak yanmaya başlarken, araçta sıkışan 2 kişi alevlerin arasında can verdi.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı’ndan Etlik istikametinde giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 CCU 834 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boşluk alana uçtu.

4 KİŞİDEN 2'Sİ ÇIKMAYI BAŞARDI

Kaza sonrası Durmuş Ö. ile 1 yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise araç içinde sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ, YANARAK CAN VERDİ

Kazanın etkisiyle alev alan araçta sıkışarak yaralanan Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANMIŞ CESETLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye erleri, diğer 2 kişiyi kurtarmak için alevlere müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen otomobilin içerisindeki 2 kişinin cansız bedeni güçlükle dışarı çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken polis, olay hakkında soruşturma başlattı.