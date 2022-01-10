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- Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu
Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu
Ankara'da 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı tespit edildi.
- İHA
- 10.01.2022 - 21:13
- Güncelleme : 10.01.2022 - 21:14
22 Aralık 2021 tarihinde Sincan'ın Yenikent semtinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına karıştığı kazada 1 kişi öldü 29 kişinin yaralanmıştı.
ŞOFÖRÜN KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan “amfetamin” tespit edildi.
KAZA ÖNCESİ ŞOFÖRÜN TELEFONLA UĞRAŞTIĞI DA TESPİT EDİLDİ
Ayrıca şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği öğrenildi.
Kaza öncesinde şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.