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    Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu

    Ankara'da 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı tespit edildi.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 21:13
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 21:14
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    Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu

    22 Aralık 2021 tarihinde Sincan'ın Yenikent semtinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına karıştığı kazada 1 kişi öldü 29 kişinin yaralanmıştı.

    ŞOFÖRÜN KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan “amfetamin” tespit edildi.

    KAZA ÖNCESİ ŞOFÖRÜN TELEFONLA UĞRAŞTIĞI DA TESPİT EDİLDİ

    Ayrıca şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği öğrenildi.

    Kaza öncesinde şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.

    Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu #1

    Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu #2

    Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu #3

    Ankara’da kaza yapan otobüs şoförünün kanında uyuşturucu bulundu #4


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