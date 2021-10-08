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    Ankara’da kaza yapan otomobil, bariyerlerden düşmekten kıl payı kurtuldu

    TBMM Çankaya girişinde kontrolden çıkan bir araç, alt geçit bariyerlerine çarptı. Otomobil, bariyerlerden aşağı düşmekten kıl payı kurtuldu.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 18:12
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    Ankara’da kaza yapan otomobil, bariyerlerden düşmekten kıl payı kurtuldu

    Ankara’da bir otomobil sürücüsü, öğle saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki alt geçit bariyerlerine çarparak durabildi.

    Otomobil, bariyerlerden aşağı uçmaktan kıl payı kurtuldu.

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

    İhbar üzerinde bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

    Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik, normale döndü.

    Ankara’da kaza yapan otomobil, bariyerlerden düşmekten kıl payı kurtuldu VİDEO

    Ankara’da kaza yapan otomobil, bariyerlerden düşmekten kıl payı kurtuldu #1

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