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- Ankara'da kaza yapıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'da kaza yapıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
- AA
- 02.01.2022 - 06:29
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Okan Erol idaresindeki 06 BU 931 plakalı otomobil, Hipodrom Caddesi'nden İvedik Caddesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.
DİREĞE ÇARPAN ARAÇ ALEV ALDI
Araç, İvedik Metro Durağı yakınında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı.
SÜRÜCÜ YANAN ARAÇTAN ÇIKAMADI
Berke Danijel Dilek, yanan araçtan yaralı olarak dışarı çıkmayı başardı. Sürücü ise araçtan çıkamadı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
CANSIZ BEDENİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA ALINDI
Hayatını kaybeden sürücü Erol'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.
Yaralı Dilek ise hastaneye sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici ile götürüldü.