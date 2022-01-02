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    Ankara'da kaza yapıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

    Yenimahalle ilçesinde, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 02.01.2022 - 06:29
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    Ankara'da kaza yapıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Okan Erol idaresindeki 06 BU 931 plakalı otomobil, Hipodrom Caddesi'nden İvedik Caddesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.

    DİREĞE ÇARPAN ARAÇ ALEV ALDI

    Araç, İvedik Metro Durağı yakınında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı.

    Ankara da kaza yapıp yanan otomobilin sürücüsü öldü #1

    SÜRÜCÜ YANAN ARAÇTAN ÇIKAMADI

    Berke Danijel Dilek, yanan araçtan yaralı olarak dışarı çıkmayı başardı. Sürücü ise araçtan çıkamadı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Ankara da kaza yapıp yanan otomobilin sürücüsü öldü #2

    CANSIZ BEDENİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA ALINDI

    Hayatını kaybeden sürücü Erol'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

    Yaralı Dilek ise hastaneye sevk edildi.

    Hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici ile götürüldü.

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    Ankara da kaza yapıp yanan otomobilin sürücüsü öldü #4

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