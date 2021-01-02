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Ankara’da kazada savrulan parçalar, çöp döken kişiyi öldürdü

Ankara’da kazada savrulan parçalar, çöp döken kişiyi öldürdü

Ankara Sincan'da iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.