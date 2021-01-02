Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
219.000
0.75%
EXEN Coin
11.22
0.08%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Ankara’da kazada savrulan parçalar, çöp döken kişiyi öldürdü

    Ankara Sincan'da iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 02:15
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 02:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da kazada savrulan parçalar, çöp döken kişiyi öldürdü

    Ankara Sincan Bosna caddesi ile Kızılırmak cadde kavşağında, Erdoğan A. idaresindeki 01 B 6275 plakalı aracı ile Bosna Caddesi’ni Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde sol tarafında karşı istikamete Kızılırmak Caddesi boyunca devam etmek isteyen Hacı Ali Ö. yönetimindeki 45 ABL 207 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarpması sonucu savruldu.

    KOPAN PARÇA, ÇÖP DÖKEN ŞAHSA İSABET ETTİ

    Çarpışma sonucu 45 ABL 207 plakalı araçtan kopan parçanın evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan’ı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö.ve Doğan’a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Ankara’da kazada savrulan parçalar, çöp döken kişiyi öldürdü #1

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesinde hayatını kaybetti.

    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Ankara’da kazada savrulan parçalar, çöp döken kişiyi öldürdü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir